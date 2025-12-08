Иран нарастил нефтедобычу благодаря России и Китаю

Тесные контакты с Россией и Китаем позволили иранским нефтяникам добиться серьезного роста отрасли, несмотря на санкции: при этом Москва делится оборудованием и технологиями, а Пекин покупает иранскую нефть.

В минувшем 2024 году Иран, несмотря на санкции, нарастил нефтедобычу на 4,3 млн баррелей в сутки, и это - прямой результат новых стратегических альянсов страны с международными партнерами, пишет аналитический портал OilPrice.

ИРИ активно искала новые возможности для укрепления своего нефтегазового сектора, и неоценимую помощь в это Тегерану оказали Москва и Пекин: Китай сохранил свои позиции основного покупателя иранской нефти, тогда как Москва активизировала работу по поставкам нефтяного оборудования и технологий, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также в нефтяной отрасли с Ираном активно сотрудничает Беларусь – так, темой встречи министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада и министра энергетики Беларуси Денисом Морозом, прошедшей в минувший понедельник, стало привлечение иностранных инвестиций в иранский энергетический сектор.

Переговоры прошли на фоне договоренностей, достигнутых ранее на встрече президентов двух стран, по итогам которой был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.