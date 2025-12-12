Технические работы пройдут на курорте "Эльбрус" завтра

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будут закрыты второй день подряд.

Завтра остановятся канатные дороги на курорте "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), такое сообщение опубликовано на его сайте.

В нем уточняется, что канатки не будут действовать в течение одного дня. Это необходимо для проведения плановых работ по их техническому обслуживанию.

"Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности"

– пресс-служба курорта

Больше регламентных работ до конца года не ожидается.

Напомним, что сегодня с утра канатные дороги на "Эльбрусе" были закрыты из-за сильного ветра, скорость которого достигала 20 м/с.