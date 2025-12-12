Новый маслоэкстракционный завод заработал в Усть-Каменогородске

В Восточном Казахстане состоялось торжественное открытие нового крупного предприятия – маслоэкстракционного завода полного цикла.

Маслоэкстракционный завод начал действовать в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область), такое сообщение распространил Минсельхоз Казахстана.

В нем подчеркивается, что новый завод войдет в число самых технологичных предприятий масложировой отрасли в регионе. На нем будут производиться все этапы переработки масличных культур: начиная с приемки и подготовки семечек и заканчивая фасовкой готовой продукции.

Строительство стартовало в 2021 году.

"Общий объем инвестиций превысил 26 млрд тенге, из которых 2,5 млрд тенге выделены из местного бюджета"

– Минсельхоз Казахстана

Уточняется, что завод сможет обрабатывать до 500 т семян подсолнечника ежесуточно. Производиться будут растительные масла, шрот и пеллеты.