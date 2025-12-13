Совет Министров ЕС обсудил партнерство с Арменией

Ереван и страны ЕС обсудили развитие партнерства, транспортные связи в регионе Южного Кавказа и совместное противодействие гибридным угрозам.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян, принявший участие в Совете министров иностранных дел Европейского союза, сообщил о прошедшем обсуждении партнерства Армении и ЕС.

Министр иностранных дел Армении поделился содержанием обсуждения, в которое вошла региональная повестка Южного Кавказа. Главы европейских внешнеполитических ведомств затронули налаживание транспортных и экономических связей стран региона.

"Мы обсудили эти вопросы и будем приветствовать возможное участие ЕС в инфраструктурных проектах"

– Арарат Мирзоян

На заседании также были рассмотрены перспективы сотрудничества непосредственно Армении с Европейским союзом и потенциал упрощения визового режима.

Мирзоян также отметил, что в повестку заседания Совета министров вошел широкий спектр вопросов, включивший развитие экономического партнерства и совершенствование механизмов обеспечения безопасности. Фокус внимания был направлен на противодействие комплексным многоуровневым враждебным действиям (то есть кампаниям, сочетающим традиционные военные действия с дезинформацией, кибератаками и дипломатическим давлением).

Заседание Совета ЕС вела верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, к которой ранее армянская сторона обратилась с просьбой о "предотвращении вмешательства извне" на предстоящих парламентских выборах.

Армения и ЕС

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил об интересах Еревана и Брюсселя в развитии армяно-европейских политических контактов.

"Армения уже на официальном уровне приняла закон о евроинтеграции. Таким образом, Ереван ставит себе целью добиться полноценного членства в Европейском Союзе и делает для этого все, что может. Об этом же было прямо заявлено на днях премьер-министром Николом Пашиняном во время его визита в Германию. В Министерстве иностранных дел Армении в начале года создан департамент, который непосредственно занимается вопросами евроинтеграции", – отметил он.

"Что касается Евросоюза, то он заявляет только о том, что заинтересован в сближении с Арменией. При этом официально Брюссель никогда не говорил о том, что у евроструктур есть готовность работать над принятием Армении в состав Евросоюза", – обратил внимание Константин Тасиц.

"Пока что ЕС задает только локальные, тактические цели – изменение внутреннего законодательства Армении, приведение его в соответствие с нормами и требованиями Евросоюза. Стратегически власти ЕС рассчитывают на проведение Арменией политики, соответствующей европейской политике, что безусловно включает в себя ослабление связей с Россией", – сообщил эксперт по Южному Кавказу.