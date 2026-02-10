Российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы из Кубы

Крупные российские авиаперевозчики, авиакомпании Nordwind и "Россия", с сегодняшнего дня, 12 февраля, начинают выполнять вывозные рейсы с Кубы, сейчас на Острове свободы находится около 4,5 тысяч российских туристов.

Российские авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") и "Россия" с сегодняшнего дня начинают выполнять рейсы для вывоза граждан России с Кубы, сообщили в авиакомпаниях.

"Для вывоза россиян, находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: Варадеро - Москва - 12, 14, 17, 19, 21 февраля, Гавана - Москва - 16 февраля"

- пресс-служба авиакомпании "Россия"

Авиакомпания Nordwind с сегодняшнего дня также будет выполнять вывозные рейсы из Варадеро, Гаваны, города Ольгина и с острова Кайо-Коко в Москву, сообщается в пресс-релизе авиакомпании, передает РИА Новости.

Накануне Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров: так, полетная программа авиакомпании "Россия" с 24 февраля будет приостановлена.

Международный аэропорт Гаваны уже на месяц прекратил заправку самолетов, поэтому эвакуация российских туристов будет проводиться с заправкой самолетов российским авиатопливом, которое будет поставлено на "Остров свободы" в рамках гуманитарной помощи Кубе.