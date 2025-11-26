Куба и США 2026: что происходит на Кубе, топливо и туризм, поможет ли Россия?

Начало 2026 года ознаменовалось гуманитарным и энергетическим коллапсом на Кубе. Расскажем, какая ситуация на Кубе сейчас, почему на Кубе кризис, почему туристы застряли на Кубе, какова ситуация с топливом на Кубе, что происходит между Кубой и США, поможет ли Россия Кубе, как отреагировало международное сообщество и что будет с Кубой.

Введя полную нефтяную блокаду, Вашингтон добился практически полного прекращения поставок горючего на остров, что парализовало ключевые сферы жизни латиноамериканской страны и поставило ее на грань гуманитарной катастрофы. Островное государство столкнулось с фактической энергетической блокадой, парализующей транспорт, здравоохранение и туризм, что заставило правительство ввести режим чрезвычайных мер.

Какая ситуация на Кубе сейчас?

Ситуация на Кубе в феврале 2026 года характеризуется как критическая и чрезвычайная с точки зрения всех международных наблюдателей.

Паралич авиасообщения. Кубинские власти официально уведомили международные авиакомпании о том, что с 10 февраля по 11 марта авиатопливо недоступно в девяти аэропортах страны, включая главные воздушные ворота - международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Это привело к отмене рейсов, например, канадской Air Canada, которая была вынуждена отправить пустые самолеты, чтобы эвакуировать около 3 тысяч туристов. Другие перевозчики (Iberia, Air Europa) перешли на схему с обязательной дозаправкой в третьих странах, таких как Доминиканская Республика или мексиканский Канкун.

Каскадный сбой систем жизнеобеспечения. Кризис вышел за рамки авиации, поэтому в стране введен жесткий режим экономии энергии:

Государственный сектор переведен на четырехдневную рабочую неделю;

Сокращены часы работы банков и школ, занятия в университетах переведены в онлайн;

Приостановлены крупные культурные и спортивные мероприятия, включая Гаванскую международную книжную ярмарку;

Парализован общественный транспорт - автобусное сообщение в Гаване и других городах фактически остановлено, а заправка личного автотранспорта ограничена 20 литрами и производится только за доллары;

Нормирование в здравоохранении - министерство здравоохранения объявило о приоритизации неотложной помощи, сокращении плановых госпитализаций и операций, минимализирован амбулаторный прием, наблюдается острая нехватка шприцев, катетеров и антибиотиков.

Повседневная жизнь кубинцев ухудшилась. Веерные отключения электроэнергии длятся до 10-20 часов в сутки в различных регионах. На фоне этого обострился эпидемиологический кризис - распространение лихорадок, переносимых комарами (денге, чикунгунья), усугубляется невозможностью проведения дезинсекции и горой гниющего мусора, который не вывозят из-за нехватки топлива. Дефицит лекарств в аптеках достигает 70%.

Почему на Кубе кризис?

Исторические санкции - экономика Кубы десятилетиями функционировала под давлением американского эмбарго, которое ограничивало доступ к международным рынкам и технологиям;

- экономика Кубы десятилетиями функционировала под давлением американского эмбарго, которое ограничивало доступ к международным рынкам и технологиям; Прекращение ключевых поставок - в январе 2026 года, после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро, были полностью прекращены поставки венесуэльской нефти, долгое время бывшие основой энергобаланса острова;

- в январе 2026 года, после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро, были полностью прекращены поставки венесуэльской нефти, долгое время бывшие основой энергобаланса острова; Давление на других поставщиков - Трамп подписал указ, угрожающий пошлинами любой стране, поставляющей нефть на Кубу. Под этой угрозой Мексика, второй крупнейший поставщик, была вынуждена приостановить нефтяные поставки, хотя и продолжила гуманитарную помощь.

Почему туристы застряли на Кубе?

Кризис сказался и на одной из ключевых отраслей экономики страны. На острове оказались в затруднительном положении тысячи иностранцев, включая 3,5-4,7 тысяч организованных туристов из России.

Проблемы с вылетом: пассажиры сталкиваются с внезапными отменами и задержками рейсов;

пассажиры сталкиваются с внезапными отменами и задержками рейсов; Закрытие отелей: туристов массово переселяют из закрывающихся отелей (включая люксовые) в другие из-за проблем с электричеством.

Российские туроператоры заявляют, что ситуация с вывозом граждан находится под контролем, рейсы выполняются, хотя и с корректировками.

Какова ситуация с топливом на Кубе?

По оценкам аналитиков, остатки топлива на острове могут быть исчерпаны в ближайшие 2-3 недели. Собственная добыча Кубы покрывает лишь треть потребностей, а импорт нефти, по некоторым данным, сократился до 3 тысяч баррелей в сутки против 37 тысяч в 2025 году.

Основные причины дефицита:

Потеря венесуэльской нефти (до 33% поставок) после январской военной операции США, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро и Венесуэла потеряла контроль над нефтяной отраслью;

Остановка мексиканских поставок под прямым давлением Вашингтона. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила приостановку нефтяных поставок из-за угрозы 100% пошлин от Трампа, но продолжает отправку гуманитарной помощи;

Нерегулярность закупок у других традиционных партнеров (Россия, Алжир).

Что происходит между Кубой и США?

Действия администрации США представляют собой комплексную стратегию по удушению кубинской экономики с целью добиться смены политического режима:

Нефтяная блокада - в конце января 2026 года Трамп подписал исполнительный указ, угрожающий пошлинами любой стране, продающей или поставляющей нефть Кубе. Это создало правовую основу для оказания давления на всех потенциальных поставщиков острова;

в конце января 2026 года Трамп подписал исполнительный указ, угрожающий пошлинами любой стране, продающей или поставляющей нефть Кубе. Это создало правовую основу для оказания давления на всех потенциальных поставщиков острова; Идеологическое обоснование - для оправдания этих мер Вашингтон в 2025 году вернул Кубу в список "государств-спонсоров терроризма" и объявил режим чрезвычайного положения в США из-за "чрезвычайной угрозы национальной безопасности", якобы исходящей от Гаваны. В указе кубинское правительство обвиняется в связях с враждебными США государствами, включая Россию, Китай и Иран;

- для оправдания этих мер Вашингтон в 2025 году вернул Кубу в список "государств-спонсоров терроризма" и объявил режим чрезвычайного положения в США из-за "чрезвычайной угрозы национальной безопасности", якобы исходящей от Гаваны. В указе кубинское правительство обвиняется в связях с враждебными США государствами, включая Россию, Китай и Иран; Заявления о смене режима - госсекретарь Марко Рубио заявил, что смена режима была бы "крайне желанным результатом" и принесла бы пользу США. Сам Трамп в начале февраля заявил о переговорах с людьми "на самом верху" на Кубе и ожидает, что страна, находящаяся в "плохой форме", скоро "заключит сделку". Целью этой сделки может быть возврат собственности, конфискованной после революции 1959 года;

- госсекретарь Марко Рубио заявил, что смена режима была бы "крайне желанным результатом" и принесла бы пользу США. Сам Трамп в начале февраля заявил о переговорах с людьми "на самом верху" на Кубе и ожидает, что страна, находящаяся в "плохой форме", скоро "заключит сделку". Целью этой сделки может быть возврат собственности, конфискованной после революции 1959 года; "Доктрина Монро 2.0" - жесткая линия в отношении Кубы является частью более широкой региональной политики Трампа, направленной на вытеснение конкурентов (в первую очередь Китая) из Западного полушария и восстановление безраздельного доминирования США. Захват Мадуро и давление на Кубу служат сигналом всему региону.

Возможен ли диалог между Кубой и США?

Куба через президента Мигеля Диас-Канеля и министра иностранных дел Бруно Родригеса заявила о готовности к диалогу с Вашингтоном, но "без давления" и угроз. Гавана расценивает действия США как "жестокую агрессию", направленную на слом политической воли кубинского народа;

США при этом открыто заявляют о желании смены политического режима на острове. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что это было бы выгодно США, хотя прямо не пообещал добиваться этого силой. Куба, со своей стороны, полностью отвергает такую возможность.

Поможет ли Россия Кубе и как отреагировало международное сообщество?

Ситуацию на Кубе в понедельник прокомментировали в РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в стране "действительно критической", а действия США - "удушающими приемами", заявив, что Москва обсуждает с Гаваной пути оказания необходимой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил солидарность России с народами Кубы и Венесуэлы, подчеркнув их право самим определять свою судьбу. Российский дипломат подтвердил готовность Москвы оказывать Кубе необходимую политическую и материальную поддержку, осудив американское давление на Кубу и подчеркивая отношения стратегического партнерства между странами.

Китай также заявил о готовности поддержать Кубу и осудил иностранное вмешательство, но не сообщил о конкретных действиях по преодолению топливного кризиса.

Реакция крупных латиноамериканских стран оказалась сдержанной. Мексика, хотя и осудила санкции как "несправедливые" и отправила гуманитарную помощь (свыше 800 тонн), под давлением США приостановила ключевые нефтяные поставки. Бразилия и Колумбия публично не выступили в поддержку Гаваны.

ООН через своего Генерального секретаря Антониу Гутерриша предупредила о неминуемом гуманитарном "коллапсе" на Кубе, если ее потребности в нефти не будут удовлетворены.

Что будет с Кубой?

Есть несколько вероятных путей развития событий на Кубе: