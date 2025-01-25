Операции ЦРУ в Латинской Америке: хроника вмешательств США

Недавнее разрешение американского лидера Дональда Трампа на проведение операций ЦРУ в Венесуэле продолжают давнюю традицию вмешательства США в регион. Расскажем что такое ЦРУ, чем занимается и чем отличается от ФБР, каково влияние США на страны Латинской Америки, а также о ключевых операциях ЦРУ в регионе.

Каково влияние США на страны Латинской Америки?

На протяжении последних двух столетий США неоднократно проводили военные операции в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна. В конце XIX - первой трети XX века США осуществили серию военных интервенций в Центральной Америке для защиты интересов американских корпораций в регионе, которую окрестили "банановыми войнами". Но в 1934 году, при президенте Франклине Рузвельте, США провозгласили "Политику добрососедства", пообещав не вторгаться в страны Латинской Америки и не вмешиваться в их внутренние дела.

Однако на протяжении всего XX века Латинская Америка оставалась ареной масштабного и зачастую тайного вмешательства США, направленного на изменение политических режимов в регионе. Действия Вашингтона, большей частью координируемые ЦРУ, варьировались от финансовой поддержки оппозиции и пропагандистских кампаний до организации военных переворотов и прямых военных вторжений. Эта политика, теоретически обоснованная в годы Холодной войны "доктриной сдерживания", на деле была направлена на защиту экономических интересов американских корпораций и устранение любых левых или националистических правительств, вне зависимости от их легитимности.

Что такое ЦРУ простыми словами?

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - это американское правительственное агентство, ответственное за внешнюю разведку и контрразведку.

Создание: образовано в 1947 году на основе Управления стратегических служб;

образовано в 1947 году на основе Управления стратегических служб; Юрисдикция : действует преимущественно за границей, не являясь правоохранительным органом, в отличие от ФБР;

: действует преимущественно за границей, не являясь правоохранительным органом, в отличие от ФБР; Уникальное право : наделено исключительными полномочиями по проведению санкционированных президентом тайных операций;

: наделено исключительными полномочиями по проведению санкционированных президентом тайных операций; Задачи : сбор информации через агентурные сети, ее всесторонний анализ для оценки рисков и информирование высшего руководства страны;

: сбор информации через агентурные сети, ее всесторонний анализ для оценки рисков и информирование высшего руководства страны; Интеграция : входит в состав Разведывательного сообщества США, а его директор назначается президентом и с 2005 года подотчетен Директору Национальной разведки.

: входит в состав Разведывательного сообщества США, а его директор назначается президентом и с 2005 года подотчетен Директору Национальной разведки. Организация: состоит из пяти основных директоратов и одиннадцати специализированных центров, занимающихся конкретными регионами мира и глобальными вызовами.

© Фото: United States Federal government

Где велись тайные операции США в Латинской Америке?

1950-е годы: Гватемала;

1960-е годы: Куба, Бразилия, Эквадор;

1960-е и 1970-е годы: Боливия;

1970-е годы: операция "Кондор" в шести странах;

1970-е годы: Чили;

1980-е годы: Сальвадор;

1980-е годы: Гренада;

1980-е годы: Панама.

Почему Гватемала стала первой мишенью ЦРУ в регионе?

В 1954 году Гватемала стала полигоном для одной из первых крупных успешных операций ЦРУ по смене режима в Латинской Америке. Поводом для вмешательства послужила политика президента Гватемалы Хакобо Арбенса Гусмана, который инициировал земельную реформу и пообещал национализировать земли американской United Fruit Company, контролировавшей значительную часть экспорта страны. Компания имела тесные связи с администрацией президента Эйзенхауэра, а глава ЦРУ Аллен Даллес и его брат госсекретарь Джон Фостер Даллес ранее представляли ее интересы в качестве юристов.

© Фото: Gobierno de Guatemala

Операция под кодовым названием PBSuccess была запущена в июне 1954 года. При поддержке ЦРУ на территории соседнего Гондураса была сформирована группа наемников под командованием полковника Карлоса Кастильо Армаса, которая вторглась в Гватемалу. Одновременно велась активная пропагандистская кампания, а ЦРУ вербовало сторонников в рядах гватемальской армии. Когда Арбенс отдал приказ раздать оружие гражданским для отпора мятежникам, высшие офицеры отказались его выполнить и потребовали его отставки. Арбенс капитулировал, а к власти пришел проамерикански настроенный Армас. Его правление ознаменовало начало длительной гражданской войны, которая продолжалась до 1996 года.

Как провалилась попытка свержения Фиделя Кастро на Кубе?

Приход к власти Фиделя Кастро на Кубе в 1959 году был воспринят в Вашингтоне как прямая угроза. Администрация президента Дуайта Эйзенхауэра санкционировала разработку плана по вторжению на остров силами кубинских эмигрантов, обученных и вооруженных ЦРУ. Президент Джон Кеннеди, вступивший в должность в 1961 году, был проинформирован об этом плане во время инаугурации.

"Операция в заливе Свиней" стартовала в апреле 1961 года, однако она завершилась полным провалом. Кастро был заранее осведомлен о подготовке вторжения благодаря кубинской разведке. Кубинская армия быстро разгромила десант, что нанесло серьезный удар по репутации ЦРУ. Провал операции подтолкнул Кубу к еще более тесному сближению с Советским Союзом и ознаменовал начало долгой конфронтации, продолжавшейся до "Кубинской оттепели".

Какую роль сыграло ЦРУ в свержении президента Бразилии?

В 1961 году президентом Бразилии стал Жуан Гуларт, продолживший социально-экономические реформы и наладивший тесные отношения с социалистическими странами, включая Кубу. Ключевым моментом, вызвавшим недовольство США, стала национализация дочернего предприятия американской корпорации International Telephone & Telegraph. Администрация Джона Кеннеди, а затем и Линдона Джонсона, рассматривала его политику как угрозу распространения коммунизма в регионе.

© Фото: Robert Knudsen. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston

ЦРУ, в рамках тайной операции "Брат Сэм", начало кампанию по дестабилизации бразильского правительства. В марте-апреле 1964 года был осуществлен военный переворот, но степень участия в нем ЦРУ неизвестна, так как документы все еще засекречены. Гуларт был свергнут, а к власти пришло проамериканское военное правительство во главе с генералом Умберту Кастелу Бранку. Установившаяся военная диктатура правила Бразилией до 1985 года.

Как ЦРУ обеспечило смену политического курса в Эквадоре?

В начале 1960-х после затяжного периода нестабильности Эквадор под руководством президента Хосе Марии Веласко Ибарры и вице-президента Карлоса Хулио Аросемены проводил прокубинскую политику и выступал за сближение со странами советского блока. Это вызвало серьезную озабоченность в Вашингтоне.

© Фото: Biblioteca del Congreso Nacional - Chile/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 cl

ЦРУ использовало американские профсоюзные организации в качестве каналов для финансирования и распространения антикоммунистической пропаганды. Как позднее признался один из оперативников, в итоге ЦРУ "купило" почти всех значимых политических и общественных деятелей в стране. В 1961 году Аросемена совершил переворот против Ибарры, но, придя к власти, не оправдал ожиданий США, продолжив левый курс. Это привело к новому военному перевороту в 1963 году, в результате которого к власти пришла хунта, запретившая Коммунистическую партию и разорвавшая дипломатические отношения с Кубой, что полностью соответствовало интересам США.

Как США вмешивались в политику Боливии?

Политика США в Боливии в 1960-х и 1970-х годах характеризуется чередой вмешательств, направленных на установление лояльных режимов:

Свержение Виктора Паса Эстенссоро (1964): с 1963 года ЦРУ начало тайно финансировать оппозицию популярному президенту Эстенссоро, чья политика вызывала недовольство Вашингтона. Финансовая и организационная поддержка была оказана генералу Рене Баррьентосу, который в ноябре 1964 года возглавил успешный военный переворот, отправив Эстенссоро в изгнание;

Свержение Хуана Хосе Торреса (1971): к началу 1970-х годов целью США стал Торрес, национализировавший ряд американских компаний и проводивший левую политику. В июне 1971 года посол США в Ла-Пасе прямо рекомендовал Вашингтону поддержать противников Торреса. Администрация Никсона тайно выделила $410 тысяч (около $3,3 млн в современном эквиваленте) на финансирование военных лидеров и политиков, что привело к успешному государственному перевороту под руководством полковника Уго Бансера. Режим Бансера, активно поддерживаемый США, оставался у власти до 1978 года.

Каковы масштабы операции "Кондор"?

Операция "Кондор" была, пожалуй, самой мрачной главой в истории вмешательства США в регионе. В 1970-х и 1980-х годах ЦРУ поддержало создание транснациональной сети правых военных диктатур в шести странах Южной Америки: Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае. Главной целью операции было преследование, похищение, пытки и физическое уничтожение политических оппонентов - левых активистов, социалистов, коммунистов и диссидентов. Спецслужбы этих стран использовали общую базу данных для слежки за диссидентами через границы, обмениваясь разведданными. Жертвами государственного террора в рамках операции "Кондор" стали, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек, по большей части аргентинцы.

Как ЦРУ вмешались в политику Чили?

Чили представляет собой классический пример применения ЦРУ комплексной стратегии по дестабилизации правительства. После победы социалиста Сальвадора Альенде на выборах 1970 года администрация Ричарда Никсона инициировала против него "экономическую войну" и тайные операции, так как он планировал национализировать чилийские медеплавильные предприятия, в том числе те, в которые вкладывались американским США.

© Фото: Portada Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/Creative Commons Attribution 3.0 cl

Внутри страны против Альенде был введен экономический бойкот, в частности, была объявлена блокада чилийской меди, составлявшей основу экспорта. Это спровоцировало гиперинфляцию и социальную напряженность. Кульминацией этой политики стал военный переворот 11 сентября 1973 года, в ходе которого Альенде погиб, а к власти пришел генерал Аугусто Пиночет. Режим Пиночета, поддерживаемый США, продержался 17 лет.

Какова роль США в гражданской войне в Сальвадоре?

В ходе гражданской войны в Сальвадоре (1980-1992) между правящей хунтой и левыми партизанами администрация Рональда Рейгана проводила политику сдерживания "коммунистической угрозы" в регионе. США предоставили сальвадорскому правительству и армии масштабную военную и экономическую помощь, которая к 1982 году многократно выросла.

Элитные подразделения сальвадорской армии, такие как батальон "Атлакатль", были обучены и экипированы американскими военными советниками. В 1981 году этот батальон провел одну из самых кровавых операций войны - резню в Эль-Мосоте, где было убито около тысячи мирных жителей.

Почему США вторглись в Гренаду?

Вторжение на Гренаду в октябре 1983 года, известное как операция "Вспышка ярости", стало примером прямого военного вмешательства США против левого правительства в Карибском бассейне. Поводом послужили внутренние политические раздоры на острове: в результате внутрипартийной борьбы был свергнут и убит левый премьер-министр Морис Бишоп. США заявили, что вторжение было проведено для защиты нескольких сотен американских студентов-медиков на острове и предотвращения хаоса.

© Фото: enrospr

Однако реальные причины были геополитическими. Администрация Рейгана была обеспокоена растущим влиянием Кубы на Гренаде, а также строительством при содействии Кубы нового аэропорта, который Вашингтон рассматривал как потенциальную военную базу. Вторжение американских военнослужащих привело к быстрому свержению революционного правительства, захвату кубинских строителей и гражданских специалистов и установлению на острове проамериканского правительства.

Почему США вторглись в Панаму?

Вторжение США в Панаму 1989 года, известное как операция "Правое дело", стало крупнейшей военной операцией США со времен войны во Вьетнаме. Предлогом администрация Джорджа Буша-старшего назвала защиту американских граждан, обеспечение безопасности Панамского канала и борьбу с наркоторговлей, связанной с лидером страны Мануэлем Норьегой. Дело в том, что Норьега долгие годы сотрудничал с ЦРУ. Однако к концу 1980-х его политика начала выходить из-под контроля, а уходить в отставку он не планировал. После провала попытки организовать внутренний переворот США решились на прямое вторжение в декабре. Норьега доставили в США в 1990 году, где он предстал перед судом, в 2010 году его экстрадировали во Францию, а в 2011 - в Панаму.