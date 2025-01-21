Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф: кто он такой, чем знаменит и кого считает главной угрозой

Американский Сенат с республиканским большинством утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ. Он второй член администрации Трампа после госсекретаря Марко Рубио, который был официально одобрен американским парламентом. Кто такой Джон Рэтклифф, насколько идеальна его репутация и кого он считает главными врагами Америки?

Кто такой Джон Рэтклифф?

59-летний Джон Ли Рэтклифф - политик и юрист, у которого мало опыта работы в сфере разведки, однако благодаря своей стойкой поддержке Трампа он смог добиться расположения президента еще в 2019 году: именно тогда впервые Джон Рэтклифф был в шаге от того, чтобы занять должность директора ЦРУ. И всё же 4 года назад Трампу пришлось отозвать его кандидатуру из-за шумихи, которую подняли американские СМИ, обвинив его в клевете в отношении своего опыта работы в должности обвинителя (прокурора) по делу о финансировании терроризма. Сам Трамп называет Рэтклиффа ”борцом за правду среди американского народа”, в первую очередь, за его попытки доказать, что в первый раз Трамп честно и без иностранного вмешательства одержал победу на президентских выборах.

© Фото: Office of Congressman John Ratcliffe/общественное достояние

Биография Джона Рэтклиффа

Родители нового директора ЦРУ - учителя, а сам он - один из 6 детей в семье.

Школу он окончил в городе Карбондэйл, а университет - в Далласе.

До 2004 года работал в частной юридической конторе, а затем перешел на работу в прокуратуру одного из округов Техаса.

В 2004-2012 годы был мэром малонаселённого техасского города Хит.

В 2007-2008 годы был и.о. прокурора восточного округа Техаса.

В 2014-2020 годы - член Палаты представителей от Техаса.

В 2020 году назначен Дональдом Трампом директором Нацразведки. Покинул должность после прихода администрации Байдена.

С 2021 года - приглашенный научный сотрудник консервативного исследовательского института фонд ”Наследие”.

C 2021 по 2024 годы был сопредседателем Центра американской безопасности при институте политики ”Америка прежде всего”, созданном для продвижения политической повестки Дональда Трампа.

В ноябре 2024 Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа на должность директора ЦРУ.

У Джона Рэтклиффа жена и двое детей. Как и Марк Рубио, новый директор ЦРУ - католик.

Что такое ЦРУ?

ЦРУ (Центральное разведывательное управление) - это департамент внешней разведки США, который собирает, оценивает и передаёт властям важную информацию о военных, политических, экономических и других аспектах деятельности зарубежных государств с целью обеспечения национальной безопасности. ЦРУ подотчётно директору Национальной разведки - главному советнику американского президента по разведке, но, по большому счёту, даже более влиятельно, чем он. Во многом деятельность ЦРУ в Америке определяет направление внешней политики.

© Фото: Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography/Creative Commons Attribution 2.0

Джон Рэтклифф - хороший кандидат на должность директора ЦРУ?

В целом Джон Рэтклифф оценивается как республиканцами, так и демократами, как неплохой кандидат на должность главы ЦРУ, поскольку его взгляды по большинству вопросов совпадают с вектором деятельности управления. Несмотря на то, что Рэтклифф - яростный сторонник Трампа и у него мало опыта в сфере разведки, он считается относительно непредвзятым, что среди сотрудников влиятельного ЦРУ высоко ценится. Кроме того факта, что Рэтклифф несколько приукрасил свои достижения в качестве федерального прокурора, никаких значительных проступков или дискредитирующих высказываний за ним не числится.

Кого Рэтклифф считает главными врагами США?

Джон Рэтклифф заслужил доверие среди обеих партий, в первую очередь, своим отношением к врагам Америки, среди которых он выделяет следующих:

Китай . Рэтклифф одним из первых заявил о том, что Китай собирает разведданные на территории США и угрожает международным интересам Америки. По его мнению, Китай - враг номер один для демократии со времён Второй мировой войны. Рэтклифф считает, что Китай крадёт интеллектуальную собственность США, копирует продукцию, а затем вытесняет американские компании с глобальных рынков. Кроме того, Рэтклифф уверен, что Китай пытается создать ”сверхсолдата”, в связи с чем проводит эксперименты на людях. Более того, Рэтклифф уверен, что коронавирус появился в китайской лаборатории.

. Рэтклифф одним из первых заявил о том, что Китай собирает разведданные на территории США и угрожает международным интересам Америки. По его мнению, Китай - враг номер один для демократии со времён Второй мировой войны. Рэтклифф считает, что Китай крадёт интеллектуальную собственность США, копирует продукцию, а затем вытесняет американские компании с глобальных рынков. Кроме того, Рэтклифф уверен, что Китай пытается создать ”сверхсолдата”, в связи с чем проводит эксперименты на людях. Более того, Рэтклифф уверен, что коронавирус появился в китайской лаборатории. Иран. Будучи директором Нацразведки в 2020м году Рэтклифф заявил, что Иран намеренно пытался очернить Трампа, разослав избирателям накануне президентских выборов письма с угрозами. По мнению Рэтклиффа, Иран - государство-спонсор терроризма.

Будучи директором Нацразведки в 2020м году Рэтклифф заявил, что Иран намеренно пытался очернить Трампа, разослав избирателям накануне президентских выборов письма с угрозами. По мнению Рэтклиффа, Иран - государство-спонсор терроризма. Мигранты. В 2017 году Рэтклифф поддержал решение Трампа запретить мигрантам из 7 мусульманских стран, в том числе из Ирана, Ирака и Сирии, приезжать в США.

© Фото: Office of Vice President of the United States/общественное достояние

Как Джон Рэтклифф относится к России?

В статье от 12 октября 2022 года для института политики ”Америка прежде всего” Рэтклифф в соавторстве с Джезофом Китом Келлогом, с 20 января 2025 года занимающим должность американского спецпосланника по вопросам Украины и России, написал материал, в котором предлагаются пути обеспечения поражения России, что, в свою очередь, пошлёт предупреждающий сигнал Китаю и Ирану.

Как Джон Рэтклифф относится к Израилю?

Джон Рэтклифф - сторонник Израиля. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она отвлекла ресурсы разведки из Израиля и не смогла предупредить нападение Хамас, совершенное 7 октября 2023 года. В конце 2024 года Рэтклифф похвалил Израиль за его действия в отношении Ирана в последние несколько месяцев, заявив в интервью Fox News, что ”Израиль делает всё в рамках доктрины Трампа: оказывает максимальное давление, понимая, что единственный способ справиться с такими террористами, как Иран и его посредники, это наступить им на горло. Израиль именно так и делает, и мы должны ему помогать”.