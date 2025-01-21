Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф: кто он такой, чем знаменит и кого считает главной угрозой

Кто такой Джон Рэтклифф?
59-летний Джон Ли Рэтклифф - политик и юрист, у которого мало опыта работы в сфере разведки, однако благодаря своей стойкой поддержке Трампа он смог добиться расположения президента еще в 2019 году: именно тогда впервые Джон Рэтклифф был в шаге от того, чтобы занять должность директора ЦРУ. И всё же 4 года назад Трампу пришлось отозвать его кандидатуру из-за шумихи, которую подняли американские СМИ, обвинив его в клевете в отношении своего опыта работы в должности обвинителя (прокурора) по делу о финансировании терроризма. Сам Трамп называет Рэтклиффа ”борцом за правду среди американского народа”, в первую очередь, за его попытки доказать, что в первый раз Трамп честно и без иностранного вмешательства одержал победу на президентских выборах.
Биография Джона Рэтклиффа
- Родители нового директора ЦРУ - учителя, а сам он - один из 6 детей в семье.
- Школу он окончил в городе Карбондэйл, а университет - в Далласе.
- До 2004 года работал в частной юридической конторе, а затем перешел на работу в прокуратуру одного из округов Техаса.
- В 2004-2012 годы был мэром малонаселённого техасского города Хит.
- В 2007-2008 годы был и.о. прокурора восточного округа Техаса.
- В 2014-2020 годы - член Палаты представителей от Техаса.
- В 2020 году назначен Дональдом Трампом директором Нацразведки. Покинул должность после прихода администрации Байдена.
- С 2021 года - приглашенный научный сотрудник консервативного исследовательского института фонд ”Наследие”.
- C 2021 по 2024 годы был сопредседателем Центра американской безопасности при институте политики ”Америка прежде всего”, созданном для продвижения политической повестки Дональда Трампа.
- В ноябре 2024 Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа на должность директора ЦРУ.
У Джона Рэтклиффа жена и двое детей. Как и Марк Рубио, новый директор ЦРУ - католик.
Что такое ЦРУ?
ЦРУ (Центральное разведывательное управление) - это департамент внешней разведки США, который собирает, оценивает и передаёт властям важную информацию о военных, политических, экономических и других аспектах деятельности зарубежных государств с целью обеспечения национальной безопасности. ЦРУ подотчётно директору Национальной разведки - главному советнику американского президента по разведке, но, по большому счёту, даже более влиятельно, чем он. Во многом деятельность ЦРУ в Америке определяет направление внешней политики.
Джон Рэтклифф - хороший кандидат на должность директора ЦРУ?
В целом Джон Рэтклифф оценивается как республиканцами, так и демократами, как неплохой кандидат на должность главы ЦРУ, поскольку его взгляды по большинству вопросов совпадают с вектором деятельности управления. Несмотря на то, что Рэтклифф - яростный сторонник Трампа и у него мало опыта в сфере разведки, он считается относительно непредвзятым, что среди сотрудников влиятельного ЦРУ высоко ценится. Кроме того факта, что Рэтклифф несколько приукрасил свои достижения в качестве федерального прокурора, никаких значительных проступков или дискредитирующих высказываний за ним не числится.
Кого Рэтклифф считает главными врагами США?
Джон Рэтклифф заслужил доверие среди обеих партий, в первую очередь, своим отношением к врагам Америки, среди которых он выделяет следующих:
- Китай. Рэтклифф одним из первых заявил о том, что Китай собирает разведданные на территории США и угрожает международным интересам Америки. По его мнению, Китай - враг номер один для демократии со времён Второй мировой войны. Рэтклифф считает, что Китай крадёт интеллектуальную собственность США, копирует продукцию, а затем вытесняет американские компании с глобальных рынков. Кроме того, Рэтклифф уверен, что Китай пытается создать ”сверхсолдата”, в связи с чем проводит эксперименты на людях. Более того, Рэтклифф уверен, что коронавирус появился в китайской лаборатории.
- Иран. Будучи директором Нацразведки в 2020м году Рэтклифф заявил, что Иран намеренно пытался очернить Трампа, разослав избирателям накануне президентских выборов письма с угрозами. По мнению Рэтклиффа, Иран - государство-спонсор терроризма.
- Мигранты. В 2017 году Рэтклифф поддержал решение Трампа запретить мигрантам из 7 мусульманских стран, в том числе из Ирана, Ирака и Сирии, приезжать в США.
Как Джон Рэтклифф относится к России?
В статье от 12 октября 2022 года для института политики ”Америка прежде всего” Рэтклифф в соавторстве с Джезофом Китом Келлогом, с 20 января 2025 года занимающим должность американского спецпосланника по вопросам Украины и России, написал материал, в котором предлагаются пути обеспечения поражения России, что, в свою очередь, пошлёт предупреждающий сигнал Китаю и Ирану.
Как Джон Рэтклифф относится к Израилю?
Джон Рэтклифф - сторонник Израиля. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она отвлекла ресурсы разведки из Израиля и не смогла предупредить нападение Хамас, совершенное 7 октября 2023 года. В конце 2024 года Рэтклифф похвалил Израиль за его действия в отношении Ирана в последние несколько месяцев, заявив в интервью Fox News, что ”Израиль делает всё в рамках доктрины Трампа: оказывает максимальное давление, понимая, что единственный способ справиться с такими террористами, как Иран и его посредники, это наступить им на горло. Израиль именно так и делает, и мы должны ему помогать”.