Вашингтон не поддерживает израильскую аннексию Западного берега — СМИ

Израильская аннексия Западного берега не получила поддержки Вашингтона. Как сообщили в Белом доме, это противоречит целям Администрации Трампа по достижению мира в регионе.

Американский президент Дональд Трамп выступает против израильского экспансионизма на территории оккупированного Западного берега. Об этом сообщил журналист американского новостного веб-сайта Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

"Стабильность на Западном берегу обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации (Трампа — ред.) по достижению мира в регионе"

— официальный представитель Белого дома

В конце декабря израильские власти одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу. Также несколько дней назад были приняты меры по упрощению приватизации и покупки собственности на данных территориях для граждан Израиля.

Данные меры по расширению присутствия на Западном берегу затрагивают территории, которые согласно соглашениям Осло должны находиться под полным или частичным контролем Палестинской администрации.

Ранее министры иностранных дел Турции, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Катара, Индонезии и Пакистана выступили с критикой израильской аннексии.