США пообещали Грузии "перезагрузку"

Как заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, вице-президент США Вэнс пообещал Тбилиси начать работу над возобновлением отношений на встрече политиков в Италии. Кавелашвили отметил, что Грузия открыта к диалогу.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел переговоры в Италии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Стороны обсудили перезапуск отношений. В частности, Вэнс заявил о готовности начать работу над возобновлением отношений Тбилиси и Вашингтона в обозримой перспективе.

Кавелашвили, в свою очередь, отметил готовность Тбилиси к диалогу и партнерству, а также подчеркнул, что Грузия действует в рамках собственных национальных интересов.

"Мы подчеркнули важность наших отношений, отметили, что мы открыты и искренни, и сегодня говорим то же самое, что и раньше. Наша страна отличается тем, что не действует в режиме чужих позиций и ожиданий. У нас есть своя повестка, свои вызовы, национальные интересы, а также политические, социальные и экономические вопросы, над которыми мы работаем ежедневно – и это ценят"

– Михаил Кавелашвили

Кроме того, он заявил, что отношения двух стран должны начаться с "чистого листа" после деструктивных шагов со стороны предыдущей вашингтонской администрации, которая пыталась вмешиваться во внутреннюю политику страны. По словам Кавелашвили, на восстановление связей потребуется время.

Кавелашвили также отметил важность совпадения критических оценок администрации Дональда Трамп с позицией Тбилиси по отношению к ряду международных организаций, которые наносили ущерб власти в стране.

По словам президента Грузии, Вэнс проинформирован о ситуации в стране и продолжает получать информацию. Вице-президент США пообещал возобновление отношений.

Чего ждет Грузия?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каких конкретных шагов от США ожидают сейчас власти Грузии.

"Если Михаил Кавелашвили не преувеличил степень настроя администрации Трампа на нормализацию отношений с Грузией, то первым шагом должно стать назначение посла. Слова Кавелашвили об обещании Вэнса создать техническую группу позволяет предполагать, что эта группа прилетит в Грузи, и на месте проведет определенные политические замеры, чтобы понять, что происходит в республике. А после этого стоит все-таки ждать назначения посла", - прежде всего сказал он.

"В отношении американского посла Тбилиси будет ожидать, что он поддержит ту же самую риторику, что и "Грузинская мечта" и заявит, что в целом Администрация Дональда Трампа поддерживает курс "Грузинской мечты". Об этом, кстати, прямо говорила глава МИД Мака Бочоришвили: Грузия не будут ждать похвалы от Брюссели, а пойдет вместе с Америкой и евроскептиками в светлое будущее", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

Политолог подчеркнул, что Тбилиси нужна нормализация контактов с Вашингтоном исключительно по политическим причинам. "С точки зрения торговли, в целом экономики или культуры Америка для Грузии не так уж важна. Известно, что Администрация Джо Байдена в свое время разорвала стратегические отношения с Грузией, но на деле эти отношения ничего конкретного не подразумевали. Америка для современной политической элиты в Грузии — это только символ того, что республика идет по правильному пути, независимо от того, куда этот путь ведет", - пояснил он.

"Это не более чем политическая тема для того чтобы "Грузинская мечта" могла показать и Европе, и местной оппозиции, что Грузия, несмотря на то, что якобы проводит антизападную риторику (как считают в Брюсселе), смогла наладить отношения с Дональдом Трампом и осуществляет суверенную политику, которая сейчас соответствует курсу более консервативных сил", - заключил Арчил Сихарулидзе.