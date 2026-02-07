Иран не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности отказали в участии в мероприятии представителям Тегерана. Это объяснили массовыми беспорядки в Иране.

Представителей Ирана не допустят на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер. Ишингер мотивировал решение политическими мотивами, сославшись на антиправительственные протесты в ИРИ.

"В связи с массовыми беспорядками в Иране мы не сможем принять представителей правительства из Тегерана. Тем не менее, мы предоставим слово представителям иранской оппозиции и гражданского общества в Мюнхене"

– Вольфганг Ишингер

Сообщается, что организаторы планировали пригласить главу иранской дипломатии Аббаса Аракчи, однако от намерений отказались после консультаций с Берлином и другими участниками. По словам Ишингера, конструктивные переговоры в рамках мюнхенской площадки с иранской стороной невозможны.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопрос международной безопасности.