Трамп впервые соберет Совет мира через две недели - СМИ

Учрежденный в прошлом месяце Совет мира должен собраться на первую встречу во второй декаде февраля, узнали американские СМИ из планов Белого дома. Подразумевается, что на саммит приедут лидеры всех государств, вошедших в Совет мира.

Информационный портал Axios узнал о планах Белого дома организовать первый саммит Совета мира, посвященный урегулированию ситуации в секторе Газа, в течение двух недель. Представитель Администрации Трампа уточнил, а дипломаты из четырех государств Совета мира подтвердили, что предварительно саммит назначен на 19 февраля.

Идея первого саммита состоит в том, чтобы обеспечить институционализацию Совета мира как новой международной структуры. Также на саммите будет организован сбор средств на финансирование "плана Трампа" по сектору Газа.

Поскольку за последние недели Совет мира расширился до 27 человек, большинство из которых – главы государств, Администрация Трампа работает сейчас над тем, чтобы согласовать графики государственных лидеров для их прибытия в Вашингтон.

Напомним, что в Совете мира участвуют в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель правительства Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Планируется, что саммит состоится в Институте мира имени Дональда Трампа.