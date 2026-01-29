"Росатом" предложил Армении комплексное сотрудничество

Российская госкорпорация "Росатом" предлагает Еревану строительство новых АЭС и объектов неядерного характера. Сегодня состоялась встреча Алена Симоняна и гендиректора "Росатома".

"Росатом" выступил с предложением о комплексном сотрудничестве с Ереваном в сфере атомной энергетики. В частности, российская госкорпорация готова построить новые АЭС на территории страны.

"Госкорпорация "Росатом" предлагает армянским партнерам комплексное сотрудничество, включающее сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера"

Отметим, что сегодня состоялась встреча гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева со спикером парламента РА Аленом Симоняном. В ходе диалога стороны обсудили вопросы, связанные с пролонгированием работы Армянской АЭС. Также стороны затронули перспективы запуска новых атомных энергоблоков.