Вестник Кавказа

Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США назначили Дэвида Аллена на пост временного поверенного в делах страны в Армении. Ранее он занимал пост замглавы дипмиссии.

Вашингтон утвердил дипломатическое назначение в дипведомстве страны в Армении. Дэвид Аллен занял пост временного поверенного в делах США, информирует пресс-служба посольства в Ереване. 

Отметим, что Аллен с 2024 года занимал пост замглавы дипмиссии США.  

"Благодарный за тепло и гостеприимство армянского народа, временный поверенный в делах Аллен с нетерпением ждет возможности познакомиться с ещё большим количеством людей, поскольку мы продолжаем продвигаться к общим целям наших стран – миру, безопасности и процветанию"

– пресс-служба 

Напомним, что Кристина Квин в январе этого года покинула пост посла США в Армении. Она работала на должности с 2023 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.