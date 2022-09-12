Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

США назначили Дэвида Аллена на пост временного поверенного в делах страны в Армении. Ранее он занимал пост замглавы дипмиссии.
Вашингтон утвердил дипломатическое назначение в дипведомстве страны в Армении. Дэвид Аллен занял пост временного поверенного в делах США, информирует пресс-служба посольства в Ереване.
Отметим, что Аллен с 2024 года занимал пост замглавы дипмиссии США.
"Благодарный за тепло и гостеприимство армянского народа, временный поверенный в делах Аллен с нетерпением ждет возможности познакомиться с ещё большим количеством людей, поскольку мы продолжаем продвигаться к общим целям наших стран – миру, безопасности и процветанию"
– пресс-служба
Напомним, что Кристина Квин в январе этого года покинула пост посла США в Армении. Она работала на должности с 2023 года.