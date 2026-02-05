Вестник Кавказа

В Армении назвали дату парламентских выборов

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Соответствующий указ подписал президент страны.

В Армении утвердили дату проведения парламентских выборов. Согласно постановлению президента страны Ваагна Хачатуряна, днем волеизъявления граждан страны станет 7 июня этого года. 

"Соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян"

– пресс-служба президента Армении 

Отметим, что в декабре власти Армении обратились к ЕС за помощью в проведении парламентских выборов. Ереван стремится исключить вмешательство извне во время проведения электоральной процедуры.

