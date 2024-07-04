Грузия будет привлекать гостей из ОАЭ свадебным туризмом

Власти Грузии намерены предложить молодым гражданам Объединенных Арабских Эмиратов проводить свадьбы на фоне кавказских гор в духе традиционного грузинского гостеприимства – для этого будет задействована компания в Дубае.

Национальная администрация туризма Грузии заключила соглашение с дубайской компанией Vivaah Weddings для популяризации свадебного туризма в Дубае (ОАЭ).

Со своей стороны в Грузии готовы предложить арабским молодоженам традиционное грузинское гостеприимство и незабываемое торжество, которое пройдет в лучших грузинских традициях в самых живописных регионах страны, передает Sputnik Грузия.

Арабская компания также должна создать интернет-сайт, который в подробностях опишет процедуру регистрации брака в Грузии и проведение таких свадебных торжеств.

Напомним, арабская Vivaah Weddings –ведущая компания по планированию и организации свадеб, работающая по всему миру и специализирующаяся на выездных свадьбах, которая специализируется на планировании и разработке концепций свадеб на международном уровне от первоначального планирования до проведения мероприятий со всеми сопутствующими услугами.

В регионе компания уже работает в Азербайджане и Турции.