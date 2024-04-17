Вестник Кавказа

Фестиваль свадебных традиций проведут на Ставрополье

Фестиваль свадебных традиций проведут на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью в Ставропольском крае планируют провести фестиваль, посвященный свадебным традициям региона. Принять участие в фестивале смогут влюбленные пары.

Фестиваль свадебных традиций состоится в Ставропольском крае этой осенью, к участию приглашаются влюбленные пары и творческие коллективы.

"Фестиваль пройдет в целях формирования бережного отношения к историческим и культурным традициям Ставропольского края, сохранения и развития традиционной народной культуры региона"

– управление ЗАГС Ставрополья

Мероприятие запланировано на 30 октября - 4 ноября.

Стать участниками события смогут пары, которые хотят сочетаться узами браками в торжественной обстановке в отделах ЗАГС в республике, также к участию приглашаются творческие ансамбли и фольклорные объединения, коллективы самодеятельности, представители национально-культурных автономий Ставропольского края и представители общественных организаций, говорится в сообщении.

Подбор пар-участниц фестиваля будут проводить в отделениях ЗАГС. Стать участником можно, предоставив сценарий планируемого торжественного обряда.

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