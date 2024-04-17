Фестиваль свадебных традиций проведут на Ставрополье

Фестиваль свадебных традиций состоится в Ставропольском крае этой осенью, к участию приглашаются влюбленные пары и творческие коллективы.
"Фестиваль пройдет в целях формирования бережного отношения к историческим и культурным традициям Ставропольского края, сохранения и развития традиционной народной культуры региона"
– управление ЗАГС Ставрополья
Мероприятие запланировано на 30 октября - 4 ноября.
Стать участниками события смогут пары, которые хотят сочетаться узами браками в торжественной обстановке в отделах ЗАГС в республике, также к участию приглашаются творческие ансамбли и фольклорные объединения, коллективы самодеятельности, представители национально-культурных автономий Ставропольского края и представители общественных организаций, говорится в сообщении.
Подбор пар-участниц фестиваля будут проводить в отделениях ЗАГС. Стать участником можно, предоставив сценарий планируемого торжественного обряда.