Свадьба в Архызе: пожениться можно будет на панорамных площадках курорта

Красивое нововведение придумали на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Выездные бракосочетания будут проводиться летом высоко в горах на специально подготовленных и украшенных панорамных площадках.

Вступить в брак можно будет на фоне величественных пейзажей в горах КЧР на курорте Архыз, рассказали в пресс-службе Минтуризма республики.

Такие церемонии будут устраиваться все лето. Их примут панорамные площадки на верхних станциях канаток.

Первые бракосочетания состоятся через неделю, 24 апреля.

"Три счастливые пары сочетаются узами брака на панорамной площадке канатной дороги Аполлон – одной из самых высоких точек Северного склона курорта"

– министерство

В ведомстве уточнили, что церемония будет проходить в профессиональном звуковом сопровождении. Место проведения будет торжественно украшено. Все будет проводиться на фоне удивительных гор.

Все желающие сыграть свадьбу высоко в горах могут обратиться в ЗАГС Черкесска.