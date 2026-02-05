Граждан Индии чаще всего выдворяли из Грузии в прошлом году

Более чем каждый пятый выдворенный из Грузии иностранец за прошлый год был гражданином Индии, свидетельствуют итоговые данные МВД республики.

МВД Грузии опубликовало статистику по выдворению иностранцев из республики за прошлый год. Суммарно в 2025 году были принудительно вывезены из Грузии 1311 человек.

Наибольшую долю среди выдворенных иностранцев – 20,5% - составили индийские граждане. Всего за год из Грузии было вывезено 269 индийцев.

На втором и третьем местах по выдворению оказались соседи Грузии по региону: турецкие граждане (176 человек или 13,4%) и иранские граждане (157 человек или 12%).

В Россию из Грузии за 2025 год было выдворено 73 человека (5,6% от общего числа). В Азербайджан вернулись 39 человек (3%), а в Армению – 26 человек (2%).