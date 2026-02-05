США начали олимпийскую перезагрузку отношений с Грузией?

Грузинский президент Михаил Кавелашвили поделился деталями неофициальной встречи с представителями высшего руководства США – вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. По словам Кавелашвили, американские чиновники оказались ему неожиданно радушный и доброжелательный прием.
Встреча представителей США и Грузии состоялась на полях официального приема в Милане, организованного президентом МОК Кирсти Ковентри для высокопоставленных чиновников из разных стран, прилетевших в Италию на открытие Зимней Олимпиады.
Михаил Кавелашвили выразил уверенность в том, что позитивный диалог с Вэнсом и Рубио был обеспечен общностью ценностей Грузии и Администрации Дональда Трампа, одинаково настроенных на защиту семьи и обеспечение национальной безопасности своих государств.
"Встреча была очень теплой. Джей Ди Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны"
– Михаил Кавелашвили
По словам президента, Вэнс в целом поразил его знанием истории и христианских традиций Грузии, в том числе упоминанием о католикос-патриархе Илии II.
В целом встреча прошла так, что Михаил Кавелашвили заявил о возросших надеждах Грузии на полноценную перезагрузку отношений с США и их динамичное развитие в течение второй каденции президента Дональда Трампа.