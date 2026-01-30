Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Турции сегодня провели телефонный разговор

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Турции Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, сообщение о беседе распространил МИД Азербайджана.

Дипломаты рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках союзнических отношений между Баку и Анкарой. Они обсудили также совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах. Поднималась также такая тема, как ситуация с безопасностью в регионе.

Кроме того, Байрамов и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, нормализации отношений между Баку и Ереваном. Кроме того, стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

