Аракчи: Иран настаивает на своем праве обогащать уран

Право Ирана на обогащение урана неотъемлемо, и Тегеран не собирается отказываться от него, даже если ему будут грозить войной, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Почему мы так настаиваем и продолжаем настаивать на обогащении (урана - ред.) и не готовы отказываться от него, даже если нам навязывают войну? Потому что никто не имеет права диктовать нам, что мы должны делать"

– Аббас Аракчи

В то же время, обратил внимание он, в приоритете у Ирана – дипломатический путь и переговоры. Поэтому, указал министр, если оппоненты ИРИ предпочтут дипломатию и уважительное отношение, то Иран последует за ними. Но если, указал министр, другая стороны выберет язык силы, то и Тегеран перейдет к нему.