В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20

РФ стала лидером G20 по низкой безработице с показателем 2,2%. Следом идут Мексика и Япония.

Показатели безработица в РФ оказались самыми низкими среди страны "Большой двадцатки" в прошлом году. В декабре 2025 года только 2,2% от общего числа экономически активного населения не имели постоянной работы. В 2024 показатель составлял 2,3%.

Согласно открытым статистическим данным, после России идет Мексика, где показатель безработицы составил 2,4%. "Бронза" рейтинга отошла к Японии, где доля безработных составила 2,6%.

Наиболее сложная ситуация на рынке труда среди страны "двадцатки" в ЮАР. Здесь около 32% экономически активного населения не имеют постоянной работы. В Турции также отмечается высокий уровень безработицы – около 7,7%.

Лидером по улучшению ситуации с безработицей стала Индия, где доля незанятых сократилась сразу на 1,6 процентных пункта. Показатель безработицы в стране составил 4,8%, что стало значительным достижением за последние годы, передает РИА Новости.