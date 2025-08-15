Вестник Кавказа

В Грузии снизился уровень безработицы

Пеканя в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии зафиксировали незначительное снижение безработицы в этом году.

В Грузии сократилась безработица во втором квартале 2025 года. Падение составило 0,4%, информирует "Сакстат". 

Отметим, что в первые месяцы года показатель безработицы в стране составил 14,7%. Во втором квартале безработных граждан в стране насчитали 14,3%. 

В прошлом году граждан без постоянной работы в Грузии было 13,9%. 

В то же время в стране насчитывается 54,1% трудоспособного, экономически активного населения, утверждает статистика.

