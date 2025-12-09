На Турцию обрушатся "сибирские" морозы и снегопад

С пятницы на территории Турции ожидается серьезное похолодание, связанное с волной холода из Сибири. Снег может укрыть Стамбул, в Анкаре возможны морозы.

На Турцию надвигается мощное похолодание, предупредили в генеральном управлении метеорологии страны (MGM), передает телеканал CNN Türk.

"По последним оценкам метеорологов, с 26 декабря Турция окажется под влиянием холодной и дождливой погоды. На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады"

– MGM

Температура может рухнуть на 4-10 градусов по всей Турции, похолодание продлится по крайней мере неделю.

Ожидается, что минимальная температура в Стамбуле составит ноль, в Анкаре – минус три, в горном Эрзуруме – минус 17. В Стамбуле вероятны снегопады 26 и 27 декабря, жителей региона просят проявлять осторожность, на дорогах может образоваться гололед.