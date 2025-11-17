Стамбул снова стал рекордсменом по пробкам

Турецкий Стамбул признан городом с самыми длительными автомобильными пробками – местные жители проводят в них около 118 часов в год.

Рейтинг городов с наиболее долгими автомобильными пробками возглавил Стамбул, такие результаты дало исследование компании Inrix.

По его данным, в среднем за год местные жители проводят в пробках 118 часов. Относительно 2024 года цифра увеличилась на 12%.

В первую тройку самых проблемных по пробкам городов также попали Чикаго, где люди теряют в пробках 112 часов в год, и Мехико – 108 часов в год.

Стоит отметить, что в исследовании участвовали 942 города из 37 стран мира.