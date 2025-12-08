Вестник Кавказа

В Турции прокомментировали присутствие военных в Сирии

© Фото: Anadolu
Анкара подтвердила информацию о присутствии военных Турции на территории Сирии. По словам пресс-секретаря ПСР Омера Челика, военные страны проводят ротацию.

Власти Турции подтвердили присутствие военных страны на территории Сирии, а также объяснили активность армии в последние дни. По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омера Челика, военные выполняют передвижения в рамках ротации. 

"Турецкие вооруженные силы продолжают поддерживать свои позиции в рамках действующей двусторонней договоренности. В настоящее время происходит замена подразделений, служивших долгое время, на новые, то есть ротация"

– Омер Челик 

По словам Челика, никакой чрезвычайной ситуации в регионе нет, несмотря на ряд интерпретаций в СМИ. 

Отметим, что в СМИ ранее появилась информация о наступлении турецкой армии в Сирии. По данным медиа, турецкие части вошли на территорию соседней страны с трех направлений и продвигались в сторону Алеппо и Дейр-эз-Зора.

