Интересная археологическая находка сделана в Ходжалы

Гробница, примыкающая к мавзолею, была найдена во время археологических раскопок на территории Ходжалинского историко-археологического комплекса, следует из отчета Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана по итогам 2025 года.
Исследования проводил археолог Шамиль Наджафов. В ходе исследований этого года на глубине 70 см была найдена гробница, примыкающая к Ходжалинскому мавзолею, – на поверхности земли ее видно не было.
Кроме того, на территории некрополя был найден еще один курган, датированный бронзовым веком.
Исследователи также нашли целостный некрополь с различными погребальными сооружениями, относящийся к Ходжалы-Гедабейской культуре, – там велись повторные захоронения.
В отчете говорится, что археологическая экспедиция "Шамкир" под руководством Наджафа Мусейибли в нынешнем году вела исследования в курганах Бадара. Такой же тип захоронений был зафиксирован в некоторых некрополях Ходжалы-Гедабейской культуры в Гянджа-Газахской области. В то же время, именно в некрополе Бадара было найдено целое кладбище, люди на котором были захоронены именно по такому погребальному обычаю.