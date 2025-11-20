Интересная археологическая находка сделана в Ходжалы

Азербайджанские археологи в уходящем году обнаружили в ходе раскопок в Ходжалы гробницу, которая примыкает к мавзолею.

Гробница, примыкающая к мавзолею, была найдена во время археологических раскопок на территории Ходжалинского историко-археологического комплекса, следует из отчета Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана по итогам 2025 года.

Исследования проводил археолог Шамиль Наджафов. В ходе исследований этого года на глубине 70 см была найдена гробница, примыкающая к Ходжалинскому мавзолею, – на поверхности земли ее видно не было.

Кроме того, на территории некрополя был найден еще один курган, датированный бронзовым веком.

Исследователи также нашли целостный некрополь с различными погребальными сооружениями, относящийся к Ходжалы-Гедабейской культуре, – там велись повторные захоронения.

В отчете говорится, что археологическая экспедиция "Шамкир" под руководством Наджафа Мусейибли в нынешнем году вела исследования в курганах Бадара. Такой же тип захоронений был зафиксирован в некоторых некрополях Ходжалы-Гедабейской культуры в Гянджа-Газахской области. В то же время, именно в некрополе Бадара было найдено целое кладбище, люди на котором были захоронены именно по такому погребальному обычаю.