Археологи из РФ и Азербайджана ищут следы древнего человека в Карабахе

Исследователи из Азербайджана и России возобновили раскопки Азыхской пещеры в Карабахе – древнейшей стоянки человека на Кавказе и постсоветском пространстве.

Азыхская пещера в Карабахе вновь привлекла внимание археологов. Специалисты из России и Азербайджана начала раскопки на одной из самых древних стоянок древнего человека на постсоветском пространстве, рассказал заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

"Я бы хотел отметить очень интересные работы, которые у нас проходили на территории Карабаха. Там на протяжении долгого времени археологические работы не велись. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы возобновили в пещере Азых"

– Михаил Шуньков

Азыхская пещера – это уникальный памятник, состоящий из шести камер. Пещера претендует на статус древнейшей стоянки гоминид не только на Кавказе и постсоветском пространстве, но и во всей Евразии. Орудиям, которые найдены в пещере, не менее 700 тыс лет.

Как отметил Шуньков, с момента последних исследований прошло порядка 40 лет, что требует проведения новых раскопок с применением современного арсенала технологий. Специалисты уже собрали образцы кварца и полевого шпата для проведения анализа.

Отметим, что памятник был открыт в 1960 году археологом Мамедали Гусейновым, который спустя восемь лет обнаружил здесь фрагмент нижней челюсти архантропа, получившего название азыхантроп возрастом от 50 до 450 тыс лет. Также в пещере найдены останки неандертальца, гейдельбергского человека и человека разумного.