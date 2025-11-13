Израильские археологи нашли древнейшую фигурку человека с животным

Археологи Израиля нашли фигурку, изображающую женщину с гусем. По свидетельствам специалистов, это древнейшее изображение в скульптуре взаимодействия человека с животным.

На раскопках археологического памятника Нахаль Эйн-Гев II в Израиле была обнаружена фигурка женщины с гусем, сообщили археологи Еврейского университета в Иерусалиме.

Согласно данным специалистов, фигурка была создана более 12 тыс лет назад, что позволяет назвать ее древнейшей в мире скульптурой, изображающей взаимодействие человека и животного. Кроме того, археологи установили, что это еще и самое раннее натуралистическое изображение женщины, найденное в юго-западной Азии.

Фигурка небольшая – всего 3,7 см, изготовлена была из глины местного производства. На ней сохранился отпечаток пальца, с помощью которого можно предположить, что изготовила ее либо женщина, либо подросток.

По словам археологов, данная находка очень ценна для изучения быта древних людей и их восприятия окружающей их среды.