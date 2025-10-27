Археологи Грузии обнаружили зуб неандертальца

На западе Грузии, в пещере Цуцхвати были найдены останки возрастом 50 тыс лет – зуб неандертальца, сообщили археологи университета Илии.

В пещере Цуцхвати, также известной как Бронзовая пещера, археологи обнаружили останки древнего человека, рассказали в Государственном университете Илии, организовавшем археологическую экспедицию.

Согласно информации, найденный зуб принадлежит человеку эпохи неандертальцев, его возраст оценивается в 50 тыс лет. Специалисты обнаружили кости животного происхождения примерно того же периода, что может свидетельствовать о вероятной охоте в этой местности.

По оценкам историков, жизнь в пещере Цуцхвати началась около 90 тыс лет назад. По словам начальника археологической экспедиции профессора Николоза Цикаридзе, эти находки имеют большое значение для исторической науки.

"Для всего мира Кавказ того периода остается черным пятном. Любое новое открытие становится поворотным"

– Николоз Цикаридзе

В пещере еще в 1980-х годах находили останки древних людей, однако извлечь их ДНК до сих пор не удавалось. Ранее предполагалось гораздо более позднее начало освоения этой территории неандертальцами.