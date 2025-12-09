Вестник Кавказа

Баку и Ташкент договорились о военном сотрудничестве на 2026 год

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Оборонные ведомства Азербайджана и Узбекистана провели переговоры на тему развития сотрудничества. Стороны утвердили план совместных действий на будущий год.

Глав военных ведомств Азербайджана и Узбекистана Закир Гасанов и Шухрат Халмухамедов обсудили сотрудничество в сфере обороны. В состав делегации Ташкента также вошел секретарь Совбеза Виктор Махмудов. 

Встреча началась с мемориальной церемонии у могилы общенационального лидера Гейдара Алиева, делегация Узбекистана также посетила парк Победы. Торжественная часть встречи также включала в себя прохождение почетного караула и исполнение гимнов двух стран. 

В ходе переговоров глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов отметил, что в основе сотрудничества двух стран лежат дружеские и братские связи. 

Стороны затронули вопросы военно-технического сотрудничества, а также подготовки офицерских кадров. Практической частью встречи стало подписание плана совместных мероприятий на 2026 год.

