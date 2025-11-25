В Северной Осетии появятся архитектурно-строительные классы

Школьники в Северной Осетии начнут обучаться основам архитектуры и строительства. Учащиеся освоят инженерную графику и 3D-моделирование.

В школах Северной Осетии планируется реализовать проект профильных классов, посвященных архитектуре и строительству, об этом рассказал замглавы правительства республики Георгий Атаров. Власти уже выбрали школу, где будет опробована новая инициатива.

"Работаем над открытием профильных архитектурно-строительных классов. Пилотная школа уже выбрана. Это еще один из ключевых шагов в создании единой образовательной модели, о которой я говорил, "Школа - колледж/вуз - предприятие". На базе СОШ №36 уже ведется работа"

– Георгий Атаров

Сообщается, что в рамках программы будет сделан упор на естественнонаучные дисциплины – химию и физику. Учащиеся также получат возможность освоить дополнительные предметы – инженерную графику и 3D-моделирование.

Как отметил Атаров, в этом году школьники снова начали обучаться черчению. Занятия проводятся с седьмого класса.