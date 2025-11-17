Школа студенческого туризма СКФУ заработала в Астане

В главном вузе Казахстана - Международном университете Астана - заработала Международная школа студенческого туризма, разработанная Северо-Кавказским федеральным университетом.

Международный университет Астана в столице Казахстана стал очередным зарубежным вузом, в котором заработала Международная школа студенческого туризма, разработанная и внедренная Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ), сообщает его пресс-служба.

"В Международном университете Астана состоялось торжественное открытие Международной школы студтуризма. Отбор для участия в работе школы прошли 20 студентов из 12 вузов 8 городов России и 20 студентов из университетов Казахстана"

В рамках занятий ученики школы прослушают курс лекций, а также примут участие в экскурсиях и культурных мероприятиях, призванных познакомить их с проектами и менеджментом в сфере туризма, Школа продлится до 14 декабря, передает портал "Это Кавказ".

Эти проекты, которые вуз внедрил в ряде стран, стали точкой притяжения для учащейся молодежи, они помогают развитию устойчивого и ответственного туризма, поведала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.

Сейчас эта платформа объединяет 264 вуза в 134 городах России, занятия в "Школе туризма" прошли более 55 тыс студентов.