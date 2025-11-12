СКФУ открыл в Бишкеке Международную школу студенческого туризма

Студенты 13 российских вузов собрались в киргизском Бишкеке, чтобы пройти школу студенческого туризма. Им предстоит провести массу интересных занятий и защитить собственные туристические проекты.

В столице Киргизии начала работу Международная школа студенческого туризма: ароект Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) собрал в Бишкеке студентов из 13 вузов России сообщили в пресс-службе СКФУ.

"В Бишкеке в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н.Ельцина торжественно открылась Международная школа студтуризма. В ее работе участвуют студенты из 13 вузов России. Все они - активисты студенческого самоуправления, которые представляют своих университеты"

- пресс-служба СКФУ

Школа будет работать до конца текущей недели, ее учеников ждут занятия, проектная работа, мастер‑классы и лекции по истории и культуре Киргизии. Гости съездят на экскурсии в местные музеи и в национальный парк "Ала-Арча", а в конце обучения они защитят собственные проекты и получат сертификаты, передает "Это Кавказ".

Аналогичная школа в октябре прошла в Узбекистане, это обеспечивает эффективный межкультурный диалог и закладывает основу для будущих совместных достижений, рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.

Такие же мероприятия университет планирует провести в Казахстане и Армении, программа СКФУ уже вошла в экосистему проекта "Больше, чем путешествие" Росмолодежи и сейчас она объединяет 264 университета в 134 городах России.