Научный фестиваль СКФУ собрал почти полмиллиона российских школьников

Научно-просветительский фестиваль "Новый маршрут", проводящийся Северо-Кавказским федеральным университетом, за полгода привлек более 430 тысяч детей из 20 российских регионов, сейчас проходит его финал.

Фестиваль "Новый маршрут", который при поддержке министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологии в России разработали и реализовали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), привлек огромное внимание российских школьников – он включал в себя олимпиаду, школу журналистики и конкурс научных проектов, сообщили в пресс-службе вуза.

"За период с июня по ноябрь участие в мероприятиях фестиваля приняли более 430 тыс участников из 20 регионов России"

- пресс-служба СКФУ

Прокачать себя в науке пожелали 150 тыс его участников, больше 24 тыс ребят выбрали для себя летнюю школу журналистики "Навигатор науки", участием в олимпиаде "Шаг в науку" отметились более 15 тыс школьников, а около 3 тыс человек показали свои проекты на конкурсе "Маршрут построен", - сообщили в вузе, передает ТАСС.

Главная цель фестиваля - развитие технологий и подготовка кадров, столь важные для суверенитета страны, достигнуты, и фестиваль - яркий пример того, как наука становится для молодежи понятной и доступной средой, поведала и. о. ректора вуза Татьяна Шебзухова.

Сегодня в университете был дан старт финальным мероприятиям - до 14 ноября его участники прослушают серию научно-популярных лекций о биоразнообразии российского Дальнего Востока, революционных технологиях в медицине, методах изучения космоса и других темах. Также будут подведены результаты олимпиады и конкурса творческих проектов, отметили в вузе.