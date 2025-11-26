Азербайджан почти в три раза нарастил экспорт в Австралию

В 2025 году Азербайджан серьезно нарастил экспортные поставки в Австралию – они увеличились в 2,7 раза, превысив $300 тыс.

Азербайджан в январе-октябре 2025 года поставил в Австралию в 2,7 раза больше продукции, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

На экспорт в Австралию было отправлено продукции на $309 тыс, что на $195 тыс больше, чем за первые десять месяцев 2024 года.

Поставки в обратном направлении в этом году снизились на 26% или $271,8 млн, до $764,2 млн.

Товарооборот между Азербайджаном и Австралией за отчетный период составил почти $764,5 млн. Австралия заняла 9-е место в списке основных торговых партнеров Азербайджана.