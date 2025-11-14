Экспорт Азербайджана в Китай вырос в 5,5 раз с начала года

В Государственном таможенном комитете Азербайджана назвали товарооборот республики с Китаем за десять месяцев с начала этого года.
Азербайджано-китайские товарооборот за январь-октябрь составил $3,815 млрд, он на $799 млн превысил показатели за тот же период 2024 года – рост составил 26,5%.
Китай в списке торговых партнеров Азербайджана занял четвертое место – на него пришлось почти 9,5% от общего товарооборота Азербайджана с начала года.
Экспорт Азербайджана в Китай в 2025 году возрос в 5,5 раз – с $14,4 млн до $79,6 млн.
Экспорт в Азербайджан из Китая увеличился на 24,5% и достиг за десять месяцев $3,7 млрд. Китай вышел на первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал продукцию в январе-октябре этого года.