Китай поможет Азербайджану со строительством металлургического завода

Пар из труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соглашение на подготовку документации для строительства металлургического предприятия было подписано Азербайджаном и Китаем. К 2029 году в азербайджанском городе Шамкир появится завод горячебрикетированного железа (ГБЖ).

В Пекине состоялась встреча генеральными директорами AzMC Джейхуном Алиевым и Sinosteel Хуа Гуанлином, в ходе которой был подписан договор на подготовку и разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство завода в Шамкире. Соглашение заключено на общую сумму более $1,5 млн.

Подготовка проекта соглашения является ключевым этапом, предваряющим реализацию планов по строительству, она займет четыре месяца. Технико-экономическое обоснование ляжет в основу оценки целесообразности финансирования для международных институций.

Azerbaijan Metal Company в рамках соглашения берет на себя полный цикл работ по созданию и эксплуатации завода ГБЖ мощностью 2 млн т в год.

Сроком введения завода в эксплуатацию обозначили середину 2029 года. Проект по предварительным оценкам оценивается в $700 млн.

Завод ГБЖ не только обеспечит ежегодный вклад в ВВП Азербайджана с потенциальной прибавкой $694 млн, но и окажет непосредственное влияние на развитие рынка труда страны, создав более 1,6 тыс как прямых, так и косвенных рабочих мест.

