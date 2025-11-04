Китай поможет Азербайджану со строительством металлургического завода

В Пекине состоялась встреча генеральными директорами AzMC Джейхуном Алиевым и Sinosteel Хуа Гуанлином, в ходе которой был подписан договор на подготовку и разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство завода в Шамкире. Соглашение заключено на общую сумму более $1,5 млн.
Подготовка проекта соглашения является ключевым этапом, предваряющим реализацию планов по строительству, она займет четыре месяца. Технико-экономическое обоснование ляжет в основу оценки целесообразности финансирования для международных институций.
Azerbaijan Metal Company в рамках соглашения берет на себя полный цикл работ по созданию и эксплуатации завода ГБЖ мощностью 2 млн т в год.
Сроком введения завода в эксплуатацию обозначили середину 2029 года. Проект по предварительным оценкам оценивается в $700 млн.
Завод ГБЖ не только обеспечит ежегодный вклад в ВВП Азербайджана с потенциальной прибавкой $694 млн, но и окажет непосредственное влияние на развитие рынка труда страны, создав более 1,6 тыс как прямых, так и косвенных рабочих мест.