Грузия вслед за Россией укрепила связи с Китаем

Грузия как часть Среднего коридора все больше интересует Китай – в соответствии с этим интересом сегодня премьер КНР Ли Цян принял грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе. Примечательно, что встреча состоялась сразу после переговоров Ли с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сегодня в Пекине, вскоре после переговоров председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Госсовета Китая Ли Цяном состоялась встреча главы китайского Кабмина с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Как и с Мишустиным, Ли говорил с Кобахидзе о развитии двусторонних отношений.

Отметим, что в эти дни делегации правительств России и Грузии одновременно находятся в Пекине. О возможных пересечениях представителей двух государств пока ничего не известно.

Ираклий Кобахидзе в открытой части переговоров с Ли Цяном заявил о стабильном росте связей между Грузией и Китаем благодаря выстраиванию отношений на основе взаимоуважения и курса на всестороннее сотрудничество.

По словам грузинского премьер-министра, прочный фундамент грузинско-китайского диалога позволяет активно расширять контакты двух стран в экономике. К примеру, грузооборот между Китаем и Грузией, который осуществляется по Среднему коридору через Центральную Азию, Каспийское море и Азербайджан, за первые восемь месяцев этого года вырос на 70,6%.

"Китай входит в четверку крупнейших торговых партнеров Грузии. Соглашение о свободной торговле внесло значительный вклад в рост двусторонней торговли. Экспорт Грузии в Китай значительно увеличился"

– Ираклий Кобахидзе

Также председатель правительства Грузии приветствовал резких рост китайских инвестиций в Грузию в этом году: в январе-июне они увеличились в 3,29 раза, до $7,43 млн. Он выразил уверенность в том, что все позитивные тенденции сохранятся и будут усиливаться в будущем.

"Китай исторически является центральной опорой Шелкового пути и веками формировал торговые и культурные связи. Грузия, как важная часть Среднего коридора, готова расширять сотрудничество с Китаем"

– Ираклий Кобахидзе

Ли Цян, выслушав грузинского гостя, согласился с тем, что взаимодействие с Грузией входит в стратегические интересы Китая, и это определяет увеличение и китайских вложений в инфраструктуру южно-кавказской республики, и числа бизнес-контактов в целом между двумя странами.

"В 2023 году наши страны установили стратегическое партнерство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных областях углубляется. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу"

– Ли Цян

Отметим, что сегодня были подписаны двусторонние документы по взаимодействию Китая и Грузии в экономике.