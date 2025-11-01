Россия и Китай договорились развивать сотрудничество в мировой политике и экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Китая Ли Цян провели встречу в Пекине, по ее итогам было подписано всеобъемлющее коммюнике.

Кабмин России опубликовал коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна, состоявшейся в Пекине в рамках визита российского премьера в Китай, в ходе которого он встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином.

В коммюнике были затронуты такие темы, как Россия и Китай в мировой политике, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина, энергетика и другие.

Стороны в частности заявили о намерении укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС, продолжать взаимодействие на площадках международных организаций для противодействия политизации их работы. Мишустин и Ли Цян договорились делать все возможное для взаимопомощи в борьбе с санкциями, интенсифицировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе при ЧС и конфликтах. Кроме того, участники встречи планируют предоставлять твердую взаимную поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов обеих стран. Москва и Пекин выразили готовность вместе бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Стороны также будут и далее укреплять сотрудничество во всех областях, давать необходимые ответы на внешние вызовы.

В области экономики Михаил Мишустин и Ли Цян выразили уверенность, что конфискация и блокировка суверенных активов без получения согласия собственника дестабилизирует мировую финансовую систему. Стороны достигли договоренности об укреплении инвестиционного сотрудничества для создания инфраструктуры цифровой экономики. Они также заявили о намерении расширить авиасообщение между Россией и Китае. Участники встречи договорились и далее работать над координацией проектов Большого евразийского партнерства и "Один пояс, один путь", а также совершенствовать структуру взаимной торговли и продолжать стремиться к прогрессу при расчетах в нацвалютах. Была также озвучена цель расширения сотрудничества в сфере "умной таможни" и обеспечения условий для инвестпроектов в области автомобилестроения. Китай выразил готовность оказать поддержку инвестпроектам в России по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины.

В сфере экономики Москва и Пекин выразили намерение развивать всестороннее энергетическое партнерство, оказывать содействик справедливому и сбалансированному глобальному энергопереходу. Участники встречи договорились вместе бороться за национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, а также развивать сотрудничество предприятий в нефтяной, газовой, угольной сферах, а также в электроэнергетике. Еще одна договоренность касается укрепления взаимосвязанности энергетической инфраструктуры. Мишустин и Ли Цян выразили намерение совместно заботиться о безопасной и стабильной эксплуатации трансграничных энергетических маршрутов, а также активизировать взаимодействие в таких передовых областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная и водородная энергетика, хранение энергии, системы улавливания, использования и хранения углерода.