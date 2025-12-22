В ХАМАС назвали число нарушений перемирия со стороны Израиля

В ХАМАС рассказали о сотнях случаев нарушения перемирия со стороны ЦАХАЛ. Палестинские радикалы также заявили, что готовы продвигаться по плану урегулирования.

Войска Израиля свыше 900 раз нарушили режим прекращения огня с момента начала действия режима перемирия. Это заставляет сомневаться в готовности Тель-Авива продвигаться по плану прекращения огня, сообщил высокопоставленный член ХАМАС Гази Хамад.

"Необходимо провести подробную оценку результатов первого этапа перемирия в Газе. ХАМАС, со своей стороны, полностью выполнило все условия, в то время как Израиль свыше 900 раз нарушил режим прекращения огня. Результатом стали гибели мирных и ликвидации членов движения, а также уничтожение домов, пересечение линии разграничения и закрытие КПП "Рафах"

– Гази Хамад

По словам Хамада, палестинское движение готово перейти ко второму этапу мирного плана Дональда Трампа, однако ждет от Тель-Авива содействия и готовности сотрудничать. Радикалы также рассчитывают получить от еврейского государства гарантии неприменения военной силы и начала восстановления сектора Газа, передает РИА Новости.

Напомним, что ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня в начале октября. Радикалы вернули Израилю заложников, еврейского государство, в свою очередь, передало палестинских заключенных. Реализация второго этапа соглашения затягивается, так как пока не решен вопрос о демилитаризации ХАМАС.