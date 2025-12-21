Локомотивный парк Грузии ждет кардинальное обновление

Власти Грузии приняли решение полностью обновить парк подвижного состава локомотивов, работающих на Грузинской железной дороге – это затронет и подвижной состав, сделав его еще привлекательнее для пассажиров.

Власти Грузии не будут ремонтировать отслужившие свой срок локомотивы: они полностью заменят весь локомотивный парк, заявил гендиректор АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) Лаша Абашидзе.

"Мы приняли решение полностью обновить локомотивный парк. Мы закупим совершенно новые локомотивы и получим новый, современный локомотивный парк. Это крупнейший проект для железной дороги, который мы когда-либо реализуем"

- Лаша Абашидзе

У принятой программы двойное назначение: новый локомотивный парк позволит сократить время в пути для пассажиров, а ГЖД станут еще привлекательными на пути Срединного коридора, передает Sputnik Грузия.

Главной задачей для ГЖД Грузии является обновление подвижного состава и локомотивного парка.

Самый сложный рельеф для железной дороги страны – перевал, тогда как проект его модернизации предоставил железнодорожникам совершенно новую инфраструктуру, отметил Абашидзе.

Что касается модернизации ГЖД, то он находится на стадии завершения: это позволит удвоить ее пропускную способность с 27 до 48 млн т, добавил ее гендиректор.