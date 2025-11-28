Порт Анаклия: скоро стартует строительство железной дороги

Компания "Грузинская железная дорога" в самом скором времени приступит к строительству железнодорожной инфраструктуры у глубоководного порта Анаклия.

Создание железнодорожных путей к будущему глубоководному порту Анаклия начнется в ближайшее время, рассказал гендиректор компании "Грузинская железная дорога" Лаша Абашидзе.

"Мы приняли решение, что в ближайшее время объявим тендер и приступим к строительству железнодорожной инфраструктуры для подхода к порту Анаклия"

– Лаша Абашидзе

Он подчеркнул масштабы проекта, отметив, что предполагается построить как железнодорожные пути, так и контактную линию.

Кроме того, добавил гендиректор ГЖД, компания также создаст грузовую станцию, которая будет связана с портом Анаклия.

Абашидзе также озвучил сроки реализации проекта, пояснив, что его планируется реализовать в течение 2-2,5 лет.