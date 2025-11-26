Пропускная способность порта Анаклия в Грузии превысит 1 млн контейнеров

Строящийся на западе Грузии черноморский порт Анаклия, как ожидается, через десять лет станет портом-миллионником – контейнерооборот превысил 1 млн, сообщила министр.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили рассказала, что глубоководный порт Анаклия через десять лет будет пропускать более 1 млн TEU – стандартных 20-футовых контейнеров.

"После запуска проекта порт Анаклия на первом этапе к 2029 году сможет обрабатывать до 600 тыс TEU, а на втором этапе к 2035 году – не менее 1 млн TEU"

– Мариам Квривишвили

Она отметила, что развитие нового порта сделает Грузию основным хабом для центральноазиатских грузов в Черноморском регионе.

Строительные работы стартовали год назад, инвестиции первой фазы проекта составят $600 млн.