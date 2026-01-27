Бюджет на охрану лесов ЮФО от пожаров в 2026 году превысит 1,6 млрд рублей

С июня по сентябрь 2026 года ЮФО ждет "сложный сезон": Рослесхоз направит на защиту лесов 1,6 млрд рублей. В 2025 году пожаров стало на 30% больше.

На 2026 год запланировано увеличение бюджета на противопожарные мероприятия в лесном фонде Южного федерального округа: объем средств составит более 1,6 млрд рублей. Данные привел замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, выступая на заседании совета при полпреде президента РФ в регионе.

Венглинский уточнил параметры финансирования лесной охраны ЮФО: федеральная часть увеличена до 375 млн рублей (+29 млн), региональная — до 1,263 млрд (+158 млн). Наибольший прирост средств зафиксирован в Волгоградской области и Краснодарском крае.

В Рослесхозе предупреждают: с июня по сентябрь 2026 года в ЮФО ожидается «сложный сезон» из-за высокой вероятности возгораний. Пессимистичный прогноз дают на фоне тревожных итогов 2025-го: по данным полпреда Владимира Устинова, число лесных пожаров подскочило на 30% (до 214 случаев), а ущерб от них превысил 1,2 млрд рублей. Кроме того, в округе по-прежнему фиксируют переход огня с полей и сухостоя на земли лесного фонда.