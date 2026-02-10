Аграрии Дагестана получили от Сбера 680 млн льготных кредитов

Более 680 млн рублей льготных кредитов получил агропром Дагестана от Сбера в 2025 году. В Минсельхозе региона заявили, что банк продолжит финансировать крупные проекты и в текущем году.

Сбер направил 680 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса Дагестана. Средства были предоставлены аграриям по программам льготного кредитования, уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"В республике при поддержке Сбербанка реализованы десятки проектов и программ. В частности, по льготным кредитам аграрии региона получили 680 млн рублей"

— министерство сельского хозяйства Республики Дагестан

Поддержка масштабных инвестпроектов республики со стороны Сбера продолжится и в 2026 году, следует из сообщения ведомства.

Напомним, по итогам 2024 года агропромышленный комплекс республики получил из бюджета 2,515 млрд рублей господдержки.