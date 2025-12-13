Отстраненного мэра Антальи могут посадить в тюрьму на 44 года

В Турции готовятся объявить приговор бывшему мэру Антальи. Его могут посадить за решетку на 44 года.

Мэр Антальи Мухиттин Боджек, находящийся в настоящее время под стражей по подозрению в коррупции, может сесть в тюрьму на 44 года. Об этом пишут турецкие средства массовой информации со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

В обвинительном заключении фигурируют более 40 человек. Их обвиняют в вымогательстве, незаконном обогащении, отмывании денег, мошенничестве и прочее.

Прокуратура полагает, что мэр Антальи регулярно совершал данные. В настоящее время следствие выявило 26 эпизодов его незаконной деятельности.

Боджеку представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP). Минимальный срок наказания для него составит 15,5 лет тюрьмы, а максимальный – 44 года.

Первое судебное слушание по делу запланировано на 16 марта.

Напомним, Боджека арестовали в июле 2025 года. Под стражу также были взяты оппозиционные мэры Аданы и Адыямана.