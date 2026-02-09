Кремль обратил внимание на заявления о возможном включении Турции в ядерную гонку

Заявление главы турецкого МИД о ядерной гонке не осталось незамеченным, в Кремле обратили внимание на эти слова, рассказал Песков.

Россия обратила внимание на заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что страна может подключиться к гонке ядерных вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, обратили внимание на это заявление"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что существует режим нераспространения ЯО, который является краеугольным камнем ядерной безопасности.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что Анкара не заинтересована в том, чтобы баланс сил в регионе резко изменился. Если в ближневосточном регионе появится ядерное оружие, то Турции может также потребоваться включиться в эту гонку вооружений.