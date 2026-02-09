Кремль прокомментировал заявления Макрона о восстановлении диалога с РФ

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что Москва сочла импонирующими заявления президента Франции о возможном восстановлении отношений.

Россия положительно относится к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона наладить контакты на техническом уровне, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Однако, по его словам, о прямых контактах на высших уровнях Москве от Парижа предложений пока не поступало.

"Действительно имели место контакты, это мы можем подтвердить. Которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Мы обратили внимание на заявление президента Макрона о необходимости установления отношений с Россией"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь сообщил, что российской стороне импонируют данные слова Макрона По мнению Кремля, "низводить отношения до нулевого состояния, нелогично, контрпродуктивно".

Пока что от других европейских коллег подобные предложения не поступали, добавил Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал "некоторых европейских лидеров" к восстановлению диалога с Россией.